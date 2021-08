Stiri pe aceeasi tema

- ”Se schimba formula de calcul a pensiilor. O sa anunțam la inceputul anului 2023. Vom ajunge la o formula de calcul a pensiilor prin care pensiile mai mici sa creasca mai mult decat pensiile care ies in momentul de fața mai mari pentru cei care se pensioneaza. Este o schimbare fundamentala de calcul…

- Raluca Turcan, ministra Muncii, a anunțat la Digi24, ca urmeaza sa se schimbe formula de calcul a pensiilor și ca ea va fi anunțata la inceputul anului 2023. Prin aceasta noua formula, susține ea, „pensiile mai mici vor crește mai mult decat pensiile care ies in momentul de fața mai mari pentru cei…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat joi, la Antena 3, ca majorarea pensiilor „nu se discuta”, ci „se anunța”, ea nedorind sa spuna daca anul acesta pensiile vor fi indexate cu rata inflației adica daca pensiile vor crește macar cat sa acopere scumpirile. Intrebata cand cresc pensiile,…

- „Modificarile pe care le-au facut in Parlament pe pensiile speciale sunt neconstituționale, o data le supraimpozitau, alta data le anulau, retorica fiind ca trebuie desființate pensiile speciale. Și atunci și acum spun același lucru: Daca vrei sa nu mimezi un act normativ esti obligat sa tegandești…

- Ministrul Muncii susține ca reforma nu se face ca sa fie inghețate creșterile așteptate de pensionari: „pensiile, pana terminam reforma pensiilor, vor fi indexate pe legea actuala”.Intrebata despre marirea sau nu a pensiilor in urmatoarea perioada, Turcan a explicat ca „reforma pensiilor are doua componente,…

- Ministrul Muncii susține ca reforma nu se face ca sa fie inghețate creșterile așteptate de pensionari: „pensiile, pana terminam reforma pensiilor, vor fi indexate pe legea actuala”.Intrebata despre marirea sau nu a pensiilor in urmatoarea perioada, Turcan a explicat ca „reforma pensiilor are doua componente,…

- Pensiile vor creste, in 2022, cel putin cu rata inflatiei, a declarat, sambata, in timpul unei vizite efectuate la Botosani, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a precizat ca anul viitor va fi aplicabila actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca in urmatorii ani cheltuielile cu pensiile „vor ramane la nivelul similar. Nu vor fi inghețate”, drept raspuns la intrebarea jurnaliștilor daca pensiile medii si mari ar urma sa fie inghetate sau sa scada, potrivit reformelor din PNRR. Acesta a mai spus ca orice…