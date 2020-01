Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, premierul Ludovic Orban a adaugat ca demersul ar reprezenta "un act de curaj", pe care-l priveste cu "foarte mult interes". "Cand vom lua decizia, o vom anunta. Dar este, intr-adevar, un act de curaj, pe care il privesc cu foarte mult interes, ca Guvernul sa-si angajeze raspunderea…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a dat de inteles joi ca Guvernul si-ar putea asuma raspunderea privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) in cazul in care proiectul initiat de PNL va fi blocat in Parlament.

- Anunț de ultima ora. Premierul Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate. Ludovic Orban a facut anunțul imediat dupa ședința cu Iohannis, dar a refuzat sa spuna daca va demisiona din funcție.

- Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartau (secretar general PNL) vor incepe discuțiile cu partidele parlamentare sa vada daca exista o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca sa se ajunga la anticipate, este…

- Raluca Turcan a declarat ca romanii ar fi putut trai ca „afara” daca dezvoltarea țarii nu ar fi fost franata de corupței și de gruparile de interese care se invarteau in jurul puterii politice. Vicepremierul a precizat ca Guvernul iși ia un angajament ferm pentru sprijinirea luptei cu acest flagel.„Romanii…

- Raluca Turcan, vicepremierul Romaniei, a declarat sambata ca Guvernul are in vedere eliminarea pensiilor speciale, insa nu si pe cele ale magistratilor si ale cadrelor militare:Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promis ca va fi mai implicat in al doilea mandat si vrea sa si onoreze promisiunea. Astfel, presedintele are o noua intalnire cu premierul Ludovic Orban si cu vicepremierul Raluca Turcan. La intalnire urmand a lua parte si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos,…

- Hillary Clinton a catalogat marti drept ”rusinos” faptul ca Guvernul britanic nu publica un raport parlamentar cu privire la posibile amestecuri ruse in politica britanica inaintea alegerilor legislative anticipate de la 12 decembrie, relateaza AFP.