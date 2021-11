Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis, luni, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale."Un efort realist si sustenabil bugetar pentru…

- Alocațiile vor crește cu 20%, iar pensiile vor fi indexate cu minimum 6% este promisiunea facuta de Raluca Turcan, pe ultima suta de metri in care ar mai putea continua mandatul la ministerul muncii. Ministrul Muncii afirma ca Guvernul a pus in aplicare masuri active, de sprijin, pentru angajati si…

- "Am vazut ca PSD nu susține guvernul Ciuca pentru ca, in programul de guvernare depus la Parlament, nu se regasesc propunerile PSD in materie de creșteri de venituri.Aș vrea sa spun cat se poate de clar cateva lucruri, lasand deoparte retorica și tensiunea politica mult prea crescuta a momentului.Guvernul…

- Dan Vilceanu, ministrul Finanțelor, a confirmat ca pensiile vor crește, pentru prima data, dupa mult timp. Asta, in condițiile in care PNL se lauda ca va majora anual pensiile cel puțin cu rata inflației, lucru care nu s-a intamplat de cand a ajuns la putere, nici in 2020, nici in acest an. ”Pensiile…

- Intrebarea care se afla pe buzele tuturor romanilor este ”Cand se vor mari pensiile?”. Dupa lungi controverse, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a venit și cu primele lamuriri. Raluca Turcan a marturisit ca va face tot posibilul pentru a elimina toate inechitațile care exista in sistemul de pensii in…

- Cresterea salariului minim trebuie facuta in acord cu mediul de afaceri, altfel se va ajunge la concedieri si totul se va intoarce impotriva oamenilor, a afirmat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de mediul economic,…

- Cresterea salariului minim trebuie facuta in acord cu mediul de afaceri, altfel se va ajunge la concedieri si totul se va intoarce impotriva oamenilor, a afirmat, joi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Orice majorare a salariului minim trebuie sustinuta si de…

- Salariul minim pe economie va fi subiectul unor negocieri cu sindicatele si patronatele, care vor incepe in septembrie, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Raluca Turcan. „Eu o sa va spun cateva principii, ca sa fie lucrurile foarte clare. Unu: cred ca salariul minim trebuie sa creasca si cred ca este…