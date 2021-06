Raluca Turcan anunță ce se va întâmpla cu pensiile și alocațiile în 2022 Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat sambata faptul ca in 2022 se va aplica actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui 2022 sa fie adoptata o noua lege a pensiilor. Astfel, pensiile vor creste in 2022 cel putin cu rata inflatiei, a precizat ministrul muncii in timpul unei vizite efectuate la Botosani. „Legislatia pe care o avem in momentul de fata ne-a permis ca anul acesta sa mergem pe majorarea pensiilor de 14% facuta la finalul anului trecut si in conditiile in care noua lege a pensiilor, cel mai probabil, va fi gata la finalul anului 2022, inseamna ca anul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

