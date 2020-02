Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI ANTICIPATE 2020. Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat joi ca, potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, mentionand ca este posibila orice varianta, fie ca aceste alegeri sa aiba loc in acelasi timp cu cele locale,…

- Raluca Turcan: „PNL a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. in 60 de zile, conform Constituției, neinvestirea unui Guvern permite dizolvarea Parlamentului de catre Președintele Romaniei și organizarea alegerilor anticipate". PoliticJurnal de campanie

- Raluca Turcan anunța, pe pagina sa de socializare, depunerea listei cu noii miniștrii și a programului de guvernare, adaugand ca este un nou pas catre alegerile anticipate.„PNL a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Incepand de astazi, in 60 de zile, conform…

- Comunicat de presa Consiliul Executiv Național al Partidului Mișcarea Populara s-a intrunit in ședința de lucru la Parlamentul Romaniei. Am Post-ul PMP Dambovița anunța ca partidul nu susține alegerile anticipate, dar vrea locale in 2 tururi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Sa stiti ca si aici am avansat foarte mult. Pe partea de achizitii publice lucram acum la un proiect si probabil ca in doua saptamani vom iesi cu el, de simplificare a procedurii achizitiilor publice si, mai mult decat atat, pe partea de fonduri europene urmeaza sa iesim cu o Ordonanta de Urgenta…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, sustine ca toti candidatii de primar ai formatiunii politice vor fi desemnati pana la 1 martie. El a mentionat ca pentru Bucuresti va fi realizat un sondaj de opinie amplu, in cadrul caruia vor fi testati posibili candidati din partid si din afara…

- "Am avut o discutie legata si de o posibila organizare de alegeri anticipate. Se stie foarte clar - pozitia PNL este o pozitie in favoarea organizarii alegerilor anticipate. Va fi, in schimb, necesar sa pregatim foarte bine derularea acestei proceduri. In acest sens, am stabilit o comisie formata…