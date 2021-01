Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. „Salariul minim va fi indexat maine (nr. miercuri 13 ianuarie 2021), in sedinta de Guvern.…

- Raluca Turcan, ministrul muncii și protecției sociale, a afirmat, marți, ca pensiile vor crește in acest an cel puțin cu rata inflației, informeaza Digi 24, citata de News.ro.Ralua Turcan a precizat ca in acest moment guvernul se afla in etapa de pregatire a bugetului pentru anul 2021. ”In 2021, am…

- „Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern. Vom adopta Hotararea de Guvern. Acesta va fi indexat cu 3,1%. Dupa cum bine cunoasteti, au fost doua directii diferite: una a patronatelor, una a sindicatelor. Patronatele doreau moratoriu, sa ramana inghetat salariul minim, iar sindicatele…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. Vezi și: Gafa ministrului Justitiei a generat un adevarat exod: Magistratii se inghesuie…

- „Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern. Vom adopta Hotararea de Guvern. Acesta va fi indexat cu 3,1%. Dupa cum bine cunoasteti, au fost doua directii diferite: una a patronatelor, una a sindicatelor. Patronatele doreau moratoriu, sa ramana inghetat salariul minim, iar sindicatele…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. "Salariul minim va fi indexat maine, in sedinta de Guvern. Vom adopta Hotararea…

- Guvernul va decide in ședința de miercuri creșterea salariului minim cu 3,1%, adica 70 de lei brut, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi24. Ministrul spune ca este o creștere „ancorata in...

- O comisie inter-ministeriala va fi infiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul inceperii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului. „As sublinia subiectul pensiilor,…