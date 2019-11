Stiri pe aceeasi tema

- 'Sarbatorim astazi Armata Romaniei, militarii si faptele lor de arme care au scris istorie in momente de rascruce ale poporului roman, dar si pe cei care astazi au preluat de la inaintasi misiunea sacra de aparare. Haina militara si cei care aleg sa o poarte s-au bucurat mereu de respect si de cea…

- „Definirea așa-numitului „inel median" al Capitalei ca „Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului" și restricționarea accesului autovehiculelor cu norma de poluare pana la Euro 4, prin impunerea achitarii contravalorii vinietei „Oxigen" sunt masuri pe care administrațiile locale din mari orașe ale…

- In perioada 2014-2018, Romania a fost țara care a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeana privind fondurile europene din agricultura și dezvoltare rurala și s-a clasat pe locul doi la valoarea fraudata, dupa Polonia, se arata in raportul OLAF privind lupta impotriva corupției pentru anul…

- Romania a semnalat, la nivelul Uniunii Europene, cele mai multe fraude cu fonduri comunitare in perioada 2014-2018 si ocupa locul doi, dupa Polonia, dupa criteriul valorii fraudelor raportate, arata un document de lucru al Oficiului UE Anti-Frauda (OLAF), relateaza Mediafax.Conform unui document…

- Romania trebuie sa-și sprijine mai mult cadrele didactice daca vrea sa atinga nivelul optim de eficiența și echitate in sistemul de invațamant, atrage atenția Comisia Europeana in contextul desfașurarii Summitului European in Educație la Bruxelles. Competențele prioritare pentru formarea profesorilor…

- "Revin din nou cu o somatie adresata inca-premierului Dancila sa retraga candidatul pentru functia de comisar european. Sansele candidatului propus in mod ilegal de premierul Dancila, impotriva prevederilor Legii 373, este un candidat care nu are sanse sa treaca de votul comisiei de specialitate.…

- Rata somajului in randul persoanelor care aveau un nivel scazut de educatie era anul trecut de 12,5% la nivelul Uniunii Europene si de 3,9% pentru cei cu un nivel tertiar de educatie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Decalajul intre ratele somajului…

- Romania se afla pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la capitolul ratei anuale a inflatiei, estimata la 4,1%, fiind urmata de Ungaria, Letonia si Slovacia, potrivit datelor Eurostat, informeaza MEDIAFAX.Media inflației anuale la nivelul Uniunii Europene a fost de 1,4% in iulie 2019, in scadere…