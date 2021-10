Stiri pe aceeasi tema

- „Cu o medie de procesare de 26.000 de dosare/zi, am ajuns astazi la 1.030.000 de dosare digitalizate in primele 10 luni ale acestui an, pentru a putea ulterior sa aplicam recalcularea pensiilor. In mai putin de o luna de la suplimentarea numarului de angajati la casele de pensii, numarul dosarelor care…

- Ministerul Muncii va pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern privind consumatorul vulnerabil sa fie votat si de Parlament, astfel incat aplicarea masurilor de sustinere sa fie devansate pentru 1 ianuarie 2022, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a discutat azi cu directorii Caselor Județene de Pensii pentru a suplimenta personalul necesar pentru digitalizarea dosarelor de pensie. Este vorba despre 1.000 de persoane, care ar urma sa lucreze pana in 2022 la digitalizarea dosarelor.Volume 90% Romania are 250.000…

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 1.000 de posturi a personalului din casele teritoriale de pensii pentru a acoperi deficitul de angajați care sa participe la procesul de evaluare a celor aproximativ 5.000.000 de pensii din sistemul public aflate in plata, a informat Ministerul Muncii, intr-un comunicat.…

- Propunerea de rectificare bugetara pentru Ministerul Muncii prevede diminuarea cu 3,3 miliarde de lei a subventiei acordate de la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale, fapt care reflecta cresterea veniturilor colectate din contributiile angajatilor, a scris, luni, pe Facebook, ministrul…