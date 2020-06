Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim – ministrul Raluca Turcan, a participat, astazi, la redeschiderea catre public a Muzeului Național Peleș, Sinaia, unul dintre cele mai vizitate muzee din țara. La evenimentul de reluare a activitații cu publicul au mai participat: ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, Narcis Ion, Manager al…

- Viceprim ministrul Raluca Turcan a fost prezenta la redeschiderea catre public a Muzeului National Peles, Sinaia. Aceasta a afirmat ca aceasta piesa de patrimoniu de exceptionala valoare poate fi un magnet pentru tot ceea ce inseamna revenirea la viata culturala obisnuita a Romaniei. Viceprim ministrul…

- Liliana Romaniuc a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Raluca Turcan, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020. La randul sau, prim-ministrul Ludovic Orban a precizat ca se amana alegerile locale,…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, transmite AGERPRES . “Este evident ca, in aceasta situatie de criza, nu se pot…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la începutul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. "Este evident ca, în aceasta situatie de criza,…

- Viceprim-ministrul Romaniei, Raluca Turcan, a anunțat masurile luate ieri de catre Guvernul Romaniei prin centrul de comanda organizat la Ministerul Sanatații. Masurile in sinteza: creștem capacitatea de testare, suplimentam schemele de

- Consiliul Național al Elevilor dezavueaza declarația viceprim-ministrului Raluca Turcan potrivit careia anul școlar ar putea fi inghețat. Elevii cred ca „declarațiile doamnei viceprim-ministru, Raluca Turcan, denota iresponsabilitate fața de elevii din Romania, pentru care Consiliul Național al Elevilor…