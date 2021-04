Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca la momentul preluarii mandatului a constatat ca „pe partea de pensii s-a facut foarte putin”. „Ajunsa in mandat am constatat ca inclusiv pe partea de pensii s-a facut foarte putin.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca in Romania pensiile si salariul minim sunt foarte mici si, in general, nivelul saraciei este unul ingrijorator. "In Romania pensiile sunt foarte mici, salariul minim…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca indeamna pe toata lumea sa nu fie ingrijorata cu privire la evolutia Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Eu v-as sfatui si indemn pe toti sa nu fie ingrijorati…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca un pas important in majorarea pensiilor il reprezinta digitalizarea tuturor dosarelor. In prezent, susține ministrul sunt 250.000 de dosare cu șina in Romania.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, a fost adoptat in prima lectura un memorandum in baza caruia toate ministerele vor trebui sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public. "Am solicitat tuturor ministerelor de linie sa prezinte…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat la Botosani ca isi doreste ca, in termen de un an, ministerul pe care il conduce sa prezinte un nou proiect de lege a salarizarii in sistemul bugetar.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, joi, la Constanta, in urma vizitarii Casei Judetene de Pensii Publice (CJPP) si a Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS), ca intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii respectivelor institutii "demonteaza"…

- Alocatiile pentru copii vor intra de la 1 februarie marite cu 20%, iar urmatoarea majorare depinde de decizia Parlamentului, a afirmat, miercuri seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la postul public de televiziune. „Alocatiile vor intra de la 1 februarie, adica de saptamana…