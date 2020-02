Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a mers impreuna cu mai multi lideri PSD, consultari la Palatul Cotroceni pentru a-i propune presedintelui Klaus Iohannis ca Remus Pricopie sa fie premier. "Am fost invitati astazi de catre presedintele Romaniei, constitutional, sa luam parte la consultari. Din acest moment,…

- Vicepremierul Raluca Turcan exclude orice varianta de colaborare cu PSD, in contextul in care Marcel Ciolacu a spus ca și-ar dori un guvern de uniune naționala. „Este o dovada de naivitate si lipsa de ancorare in realitate”, spune Turcan, conform Mediafax.Citește și: MUTAREA care ZGUDUIE scena…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca este posibil ca Executivul condus de Ludovic Orban sa-și asume raspunderea pe mai multe legi, inclusiv pe Legea bugetului. In schimb, premierul a spus ca nu-și va asuma raspunderea pe aceasta lege și o va trimite la dezbateri in Parlament.”In contextul…

- Unirea celor trei provincii romanesti prin autostrazi reprezinta o prioritate pentru Guvern, a declarat, duminica, la Alba Iulia, intrebat despre acest obiectiv, premierul Ludovic Orban. "Este unul din obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul IV Pan-european, cele cinci…

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament. De asemenea, Turcan a mai spus ca Guvernul va include ” la angajarea raspunderii si prorogarea…

- "Guvernul PNL are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor! Ne punem mandatul la bataie ca sa aparam oamenii cinstiti pusi in pericol de fosta guvernare prin recursul compensatoriu. Abrogarea recursului compensatoriu este atat de importanta pentru noi, incat ne vom angaja raspunderea…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, astazi, la Sibiu, ca Guvernul va angaja raspunderea pe abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata modificarea legii de catre Parlament. Turcan afirma ca 20.000 de infractori periculoși au ieșit din inchisoare beneficiind de aceasta lege. „Ne punem…

- Vicepremierul Raluca Turcan a votat duminica la Colegiul National "Octavian Goga" din Sibiu. Ea a spus ca „exista un singur candidat la președinție care poate sa aiba un guvern partener și care sa ne aduca intr-o Romanie in care drepturile fundamentale sunt respectate”.„Am votat pentru o Romanie…