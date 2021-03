Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a lansat pentru vineri, 12 martie, campania „Vinerea Verde”, o inițiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu mașinile personale in marile orașe. Claudiu Nasui a mers la Ministerul Economiei cu trotineta, numai ca a incalcat legea care spune ca deplasarea…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca sunt 120.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul, la acest moment, in țara noastra. Dintre acestea, peste 35.000 primesc salariu de la stat, astfel ca vor avea de ales un singur venit, atunci cand va fi…

- Guvernul vrea sa creasca stimulentul de reinserție pentru parinții care sunt in concediu de creștere a copilului și aleg sa se intoarca la munca inainte de șase luni. Ministrul Muncii a anunțat, joi, ca stimulentul ar putea crește de la 650 de lei, cat este acum, la 1.500 lei lunar. „Proiectul ordonanței…

- Gabriela Firea a depus, joi, in Comisia de Munca amendament la buget pentru dublarea alocațiilor și a facut un apel catre politicieni de a vota amendamentul. In replica, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca bugetul pentru alocații se afla spre dezbatere in Parlament. “Vom vedea daca va fi și a…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…

- Raluca Turcan și-a pus in cap procurorii, dupa ce a spus ca magistrații și angajații din sanatate primesc sporuri de pana la 85% din salariu. Parchetul General a trimis un comunicat in care arata ca legea spune ca sporurile nu pot depași o treime din salariile de baza. “Insa sunt categorii ocupaționale…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca alocațiile copiilor cresc, de la 1 februarie, cu 20 la suta. Despre a doua creștere, Turcan a spus ca va discuta cand va exista bugetul aprobat. „Alocațiile vor intra de la 1 februarie, adica de saptamana viitoare, majorate cu 20%. Pentru calendarul de majorare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…