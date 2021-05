Raluca Turcan: „A doua majorare a alocaţiilor poate fi tranşată în Parlament” „A doua majorare a alocatiilor poate fi transata in Parlament. Eu sper ca in Parlament coalitia de guvernare va functiona si nu vom avea partide din coalitie care sa voteze cot la cot cu PSD pe masuri populiste. Daca acest Guvern si-a asumat o anumita politica bugetara cu indicatori foarte clari eu cred ca este datoria Parlamentului sa sustina politica Guvernului”, a precizat Turcan.Persoanele care vor sa faca punte catre 1 iunie isi pot lua o zi libera, aceasta este varianta cea mai buna, o zi din concediu, a declarat sambata, la Constanta, ministrul Muncii, Raluca Turcan.Ziua copilului, 1 iunie,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

