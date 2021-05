Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri noi obligații pentru agențiile de plasare a forței de munca in strainatate, astfel incat romanii care pleaca la munca in afara țarii sa fie mai bine protejați. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca in strainatate și…

- Ministrul Muncii a anunțat „modificari extrem de necesare potrivit parteneriatelor incheiate cu ministerele Transporturilor și Internelor pentru punctele de trecere a frontierei, astfel incat atunci cand incepe activitatea sezoniera, statul sa urmareasca mai bine activitatea de tranzit și lucru in strainatate…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de OUG privind noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor români care lucreaza în strainatate. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca în strainatate și a furnizorilor de servicii de…

- Ministerul Muncii vrea sa ofere garanții suplimentare pentru romanii care merg sa munceasca in alte state. Proiectul de modificare a Legii privind protecția romanilor care lucreaza in strainatate a fost discutat, miercuri, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat ministrul Raluca Turcan. Articolul…

- Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru…

- Ministrul Parintii vor fi incurajati sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, prin acordarea unui stimulent de reinsertie de 1.500 de lei. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, potrivit careia joi va fi adoptata o ordonanța…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …