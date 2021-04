Stiri pe aceeasi tema

- "Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Germania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate.", a scris, sam

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca "se prefigureaza" ca aproximativ 270.000 de romani sa plece anul acesta la munca in Germania, ea precizand ca a discutat, vineri, cu omologul sau german, cu privire la situatia acestora. "Pentru acesti aproximativ 270.000 de muncitori deja am facut…

- Ministerul Muncii vrea sa ofere garanții suplimentare pentru romanii care merg sa munceasca in alte state. Proiectul de modificare a Legii privind protecția romanilor care lucreaza in strainatate a fost discutat, miercuri, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat ministrul Raluca Turcan.

- Circa 57,6% dintre romani cu incredere in Germania, 51,7%, in UE, 49,4%, in NATO și 47,1% in Statele Unite, arata un sondaj INSCOP. La polul opus, increderea cea mai mica este fața de...

- Jurnalistii de la Deutsche Welle publica un material in care aduc din nou in atentie situatia muncitorilor romani care pleaca din tara sa munceasca in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck, unde anul trecut peste 1500 de persoane, cele mai multe romani dusi sa munceasca in Germania prin intermediul…