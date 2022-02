Stiri pe aceeasi tema

- Moment dificil pentru sportivul roman Valentin Cretu la Jocurile Olimpice de la Beijing. In a treia mansa a probei de sanie individual, sportivul in varsta de 32 de ani, s-a rasturnat si a ratat calificare in ultima mansa. Totusi, veste buna este ca in ciuda vitezei mari la care s-a produs incidentul,…

- Sportivul Valentin Cretu s-a rasturant în ultimul viraj al celei de-a treia manse, din patru programate, în proba de sanie de la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022.El a trecut totusi linia de sosire, fiind cronometrat cu timpul de un minut, doua secunde si 223 de miimi.Românul…

- Sportivul roman Valentin Cretu s-a clasat pe locul 29 dupa trei manse si a ratat calificarea in mansa finala la sanie simplu masculin, duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, conform Agerpre. Cretu, care era pe locul 15 dupa primele doua manse, s-a rasturnat la ultimul viraj din mansa…

- Sportivul Valentin Cretu s-a rasturant in ultimul viraj al celei de-a treia manse, din patru programate, in proba de sanie de la Jocurile Olimpice de la Beijing, conform news.ro. El a trecut totusi linia de sosire, fiind cronometrat cu timpul de un minut, doua secunde si 223 de miimi.Romanul…

- Sportivii români vor concura duminica, 6 februarie, la trei discipline sportive din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing: sanie (Valentin Crețu), sarituri cu schiurile (Andrei Feldorean și Daniel Cacina) și schi fond (Valentin Crețu), conform programului anunțat de COSR.La sanie…

- Valentin Cretu ocupa locul 15 dupa primele doua manse ale probei de sanie individual din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing 2022. A treia mansa este programata duminica, la ora 13:30.Cei mai buni 20 de sportivi dupa a treia mansa vor intra în ultima mansa, tot duminica.…

- Saritorii cu schiurile Andrei Feldorean si Daniel Cacina sunt primii sportivi din Romania care vor intra in competitie, sambata, la Jocurile Olimpice de la Beijing. Cei doi vor evolua in calificari, incepand cu ora 08.20. De la 11.45, in proba feminina, calificari, va evolua si Daniela Haralambie.La…

- Performanta istorica pentru tara noastra! Doina Descalui a devenit prima reprezentanta a Moldovei care va evolua in proba de sanie la Jocurile Olimpice. Tanara si-a asigurat participarea la Olimpiada de la Beijing, care va lua startul luna viitoare.