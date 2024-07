Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Mireasa! Giovana și Sese, foștii caștigatorii ai sezonului 5, au devenit din nou parinți in urma cu doar cateva zile. Mamica a ajuns acasa cu bebelușul, iar Sese vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre cum s-a schimbat viața lor. Ce semnifica numele pe care micuțul…

- Superstarurile internaționale se aduna, in acest weekend, la malul Marii Negre! Se anunța show incendiar pe litoral! Tinie Tempah, unul dintre artiștii internaționali care vor urca pe scena Neversea 2024, a ajuns deja in Romania, iar Spynews.ro are imagini exclusive! Iata ce a facut, imediat dupa ce…

- Momente incredibile pe stadionul din Munchen! Suporterii Echipei Naționale a Romaniei traiesc cea mai mare implinire, dupa ce Romania a dat gol in meciul cu Ucraina! Spynews.ro iți prezinta cele mai importante momente ale acestui meci, surprinse in imagini! Atmosfera este spectaculoasa!

- Azi este o zi mare pentru nepotul lui Joshua Castellano! Enzo de la Chefi la cuțite se casatorește cu aleasa inimii sale iar Spynews.ro are primele imagini de la marele eveniment. Mirii au ajuns la lacașul de cult, locul unde va avea loc cununia religioasa, iar totul este perfect, de la decor la ținute.

- Oana Roman a organizat parastasul de trei lui a Mioarei Roman, iar Spynews.ro va prezinta imagini exclusive! Vedeta este copleșita de durere și a trecut prin momente dificile in biserica, in timpul slujbei. Oana Roman nu a putut sa iși stapaneasca lacrimile. Vedeta a organizat totul singura, nefiind…

- Florin Piersic este transferat in aceste momente la Spitalul Foișor din Capitala. Marele actor va fi operat din nou de medici! Artistul nu trece prin cele mai bune clipe. Imagini exclusive! Cele mai noi informații despre starea lui de sanatate.

- A trecut printr-o perioada dificila inca de la inceputul anului, dar se pare ca lucrurile au intrat pe fagașul normal pentru Florin Salam. Manelistul și-a reluat evenimentele, iar atunci cand are ocazia, profita de timpul liber. Așa s-a intamplat și de aceasta data, atunci cand a fost surprins de paparazzii…

- Adrian Mititelu Jr. a ajuns la spital, dupa ce s-a intoxicat cu antidepresive. Fiul patronului de la FC U Craiova a fost foarte afectat de performanțele echipei lui in timpul meciului cu Dinamo și ar fi luat pastile pentru a se calma, potrivit spuselor tatalui lui. Se pare ca nici in urma cu cateva…