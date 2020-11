Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PRO Romania Diaspora pentru Camera Deputaților, Raluca Roșca, semnaleaza faptul ca legislația naționala de combatere a violenței domestice are nevoie de o abordare strategica. In acest sens, ea iși ia angajamentul sa lupte in Parlament pentru introducerea bunelor practici intalnite in…

- Candidatul PRO Romania de Diaspora pentru Camera Deputaților, Raluca Roșca, iși propune sa ajute asistenții familiali romani din strainatate sa echivaleze certificarile obținute acolo cu cele necesare pentru angajarea in țara. „In prezent, persoanele care lucreaza in strainatate ca ingrijitoare,…

- Programul Kurzarbeit va fi prelungit și pentru anul viitor, iar modalitatea de accesare este una facila! Guvernul PNL va prelungi programul Kurzarbeit pana la data de 30 iunie 2021, ca urmare a aplicarii masurilor de sprijin pentru persoanele fizice și pentru firmele care sunt afectate din cauza pandemiei.…

- Candidații PRO Romania Cluj la Camera Deputaților și Senat transmit ca partidul PRO Romania are un PROiect amplu de reconstrucție naționala. Este necesara o prioritizare a masurilor pentru ieșirea din criza, deoarece o gestionare incorecta a crizei ar afecta pe termen lung dezvoltarea țarii.”PRO Romania…

- Candidatul PNL pentru Camera Deputatilor, Alexandru Muraru, a dat startul pentru alegerilor pentru Parlamentul Romaniei programate pe 6 decembrie. "Intru in aceasta campanie increzator in sansa Iasului de a avea in Parlament cea numeroasa garnitura de parlamentari liberali care sa lupte cu adevarat…

- In interviul acordat stiripesurse.ro, candidatul PRO Romania pentru diaspora la Camera Deputatilor, Raluca Rosca, la intrebarea: Considerati ca romanii de pretutindeni ar trebui sa aiba un Minister al lor? Aceasta a raspuns: "Sigur ca da. Problemele comunitaților de romani trebuie abordate strategic.…

- Candidatul PRO Romania pentru Diaspora, Ștefan Stanașel, aflat pe prima poziție in lista pentru Camera Deputaților, iși exprima indignarea fața de ultima decizie a CNSU, prin care se impune carantinarea persoanelor care se intorc in țara. „Aceasta masura afecteaza viața profesionala și personala…

- Nicolae Robu se afla intr-o vizita electorala intr-un cartier din Timișoara, la un teren de joaca. Edilul era insoțit de mai multe persoane din echipa sa, iar dupa ce a pozat impreuna cu mai mulți copii, acesta a fost abordat de o femeie care i-a reproșat faptul ca nu renoveaza școala și gradinița.…