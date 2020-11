Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat intr-o saptamana 179.987 noi contagieri cu noul coronavirus, aproape tot atatea cat in intreaga luna septembrie, in timp ce numarul deceselor de COVID-19 au insumat in sapte zile mai mult decat numarul raportat in luna august, relateaza duminica EFE. In ultimele 24 de ore,…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.420 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.355.816 lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…

- Un numar de 787 de persoane au fost reconfirmate pozitiv cu COVID-19 in urma retestarii, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. "Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 787 de persoane au fost reconfirmate pozitiv", conform…

- Temperaturile scad și sunt posibile ninsori, in Capitala, de luni, de la ora 5.00. Stratul de zapada va masura, izolat, cinci centimetri, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea va fi inchisa și rece in Capitala, incepand de luni. Citește și: Scandal intre Klaus…

- Klaus Iohannis a vizitat call-centerul DSP București, unde voluntarii au fost testați toți inainte de vizita președintelui. Mai mult, unii au susținut ca li s-a ordonat sa nu il priveasca in ochi pe președinte, pentru ca nu ii place. ”Este un fake news, o minciuna. Eu am venit sa vorbesc cu…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori pentru sudul și estul Munteniei și pentru cea mai mare parte a Dobrogei, care intra in vigoare luni, la ora 5.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de luni, de la ora 05.00 pana luni, la ora 20.00, in sudul și estul…

- In interviul acordat stiripesurse.ro, candidatul PRO Romania pentru diaspora la Camera Deputatilor, Raluca Rosca, la intrebarea: Considerati ca romanii de pretutindeni ar trebui sa aiba un Minister al lor? Aceasta a raspuns: "Sigur ca da. Problemele comunitaților de romani trebuie abordate strategic.…

- Candidatul PRO Romania pentru Diaspora, Ștefan Stanașel, aflat pe prima poziție in lista pentru Camera Deputaților, iși exprima indignarea fața de ultima decizie a CNSU, prin care se impune carantinarea persoanelor care se intorc in țara. „Aceasta masura afecteaza viața profesionala și personala…