- Pomul de Craciun a fost decorat cu tuburi de oxigen, casti de protectie, iar in varf, in loc de stea pompierii au pus o sirena care scoate zgomotul specific al autospecialelor de interventie.Bradul a fost impodobit in fata sediului Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Sarbatorile de…

- Cu toții știm cat de copleșitoare poate fi perioada sarbatorilor de iarna. De cele mai multe ori, fara sa-ți dai seama, te lași ușor dus de valul cumparaturilor pentru sarbatori, a cadourilor de Craciun pentru cei dragi.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca Andreea Ibacka și fiica sa nu au mai stat pe ganduri. Cele doua au dat startul pregatirilor de Craciun! Ei bine, daca pana acum frumoasa actrița era cea care alegea cum sa decoreze bradul și casa, de data aceasta micuța Namiko s-a implicat foarte…

- Sarbatorile de iarna aduc mult entuziasm si bucurie, iar unele vedete nu au mai avut rabdare si au adus mai devreme magia in casele lor. Deea Maxer, Andreea Balan, Catrinel Sandu, Jojo si Adelina Pestritu au impodobit deja brazii, spre fericirea copiilor lor.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca tot mai multe vedete se iși decoreaza casa in spiritul Craciunului. Ei bine, caci zilele trecute Oana Roman nu s-a simțit tocmai bine din cauza unei raceli, acum, starea ei de sanatate se imbunatațește vizibil, astfel ca a inceput sa așeze toate…

- Andreea Balan a demonstrat de fiecare data ca este o mama devotata, astfel ca majoritatea timpului și-l dedica celor doua fetițe. Artista nu ezita absolut deloc, iar de cele mai multe ori iși implica micuțele in toate treburile pe care ea trebuie sa le rezolve. Recent, frumoasa cantareața a scos toate…

- Bradul care va fi impodobit in centrul orasului Buzau a fost donat de catre o familie de buzoieni, care l-au crescut in curtea lor mai bine de 70 de ani. Este pentru al cincilea an in care municipalitatea face apel la oameni pentru a dona bradul care va fi impodobit la Targul de Craciun din centrul…