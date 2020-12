Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama s-au desparțit, iar decizia a fost luata chiar de fosta soție a lui Ilie Nastase. Bruneta a vorbit pentru prima oara despre problemele din familia ei și a recunoscut ca soțul ei este violent.„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, imi pare rau ca e un barbat…

- Brigitte Pastrama a fost la un pas de a lua o decizie radicala, in urma certurilor crunte cu soțul sau. Vedeta i-a marturisit fiicei sale ce a gandit dupa ce Florin Pastrama a jignit-o și i-a aruncat reproșuri dure.

- In urma episodului scandalos petrecut in plina strada, intre Brigitte și Florin Pastrama, s-au facut numeroase scenarii, astfel ca, in cele din urma aceștia au dezvaluit cum au ajuns in aceasta situație. „Noi am inceput ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toata…

- Scene șocante in parcarea unui supermarket din București. Brigitte Pastrama a fost batuta de soțul ei, Florin Pastrama, iar imaginile au fost surprinse de paparazzi wowbiz.ro. Se pare ca vedeta ar fi fost batuta pana s-a prabușit la pamant, iar oamenii care au vrut sa ii vina in ajutor au fost rapid…

- Acesta a lovit-o in plina strada, a impins-o la pamant, tipand la ea: "Ba, nu te potolești, ba?" Șocați, trecatorii au sarit in apararea lui Brigitte, insa aceasta s-a ridicat de jos și a fugit la mașina. Florin Pastrama a devenit agresiv și cu cei care au incercat sa aplaneze conflictul dintre…