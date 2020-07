Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Miron este lovit de ghinion. Fostul om de teleziviune și-a speriat fanii, dupa ce a publicat o fotografie pe contul sau de Instagram, de pe patul de spital. Dupa ce in trecut a invins cancerul pancreatic, ulterior, in urma unei croaziere alaturi de iubitul lui, amandoi au ajuns pe…

- Soții Maxer trec printr-un moment foarte greu in viața lor. Dupa ce copiii lor au fost loviți de tot felul de probleme de sanatate, acum și tatal lui Dinu a fost lovit de boala. Este vorba despre un cancer care i-a recidivat, Dinu și Deea Maxer fiind nevoiți sa il trateze acasa.

- In urma cu cateva zile, in presa au aparut zvonuri conform carora Florin Zamfirescu ar fi murit. Marele actor a fost luat prin surprindere de vestea morții sale și a clarificat situația in stilul caracteristic, plin de umor. Insa, acum recunoaște ca de ani buni se lupta cu grave probleme de sanatate,…

- Elena Ionescu a caștigat marele premiu la Survivor Romania, insa locul intai a venit și cu sacrificii, dar și cu probleme de sanatate pentru artista. Elena Ionescu a luat cateva kilograme in plus in ultima perioada din competiție și fanii s-au intrebat ce s-a intamplat. Artista este o fire foarte deschisa…

- Pandemia de coronavirus a venit cat se poate de prost pentru Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei se lupta de ceva vreme cu niște probleme serioase de sanatate, care ar putea fi oricand agravate de o eventuala infecție. Drept urmare, fostul primar nu a mai ieșit din casa de mai bine de doua luni.

- Duminica dimineața, GCS a comunicat ca in județul Alba au fost inregistrate doua decse cauzate de COVID-19. Este vorba despre o femeie de 47 de ani și despre un barbat de 57, ambii cu probleme grave de sanatate. Decesul cu numarul 15 in Alba este un barbat, 57 de ani, confirmat cu coronavirus in data…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a murit vineri dimineața la Manastirea Putna, unde era cazat de ceva vreme. Conform datelor comunicate de cei de la manastire, inclusiv poliției, barbatul nu era calugar, ci frate cu un calugar și era ingrijit de cei de la manastire. Barbatul avea grave probleme de ...

- Un site afirma ca liderul nord-coreean ar fi fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord. Surse sud-coreene, citate de “Le Monde”, semnaleaza, sub anonimat, ca la Pyongyang viața iși urmeaza cursul normal și ca nimic anormal nu a fost observat in ultimele zile. Guvernul sud-coreean a pus la indoiala…