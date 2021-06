Stiri pe aceeasi tema

- Pepe și Raluca Pascu au divorțat in urma cu doar cateva luni, iar daca in viața cantarețului a aparut deja cineva, iata ca s-ar putea ca și in cea a fostei sale soții sa fie un nou barbat. Mesajul postat de Raluca Pascu lasa loc de interpretari.

- Dupa ce au aparut primele imagini care oficializeaza relația dintre Pepe și Yasmine, noua sa iubita, fanii nu s-au putut abține și au lansat zvonuri conform carora noua partenera a latino lover-ului seamana izbitor cu Raluca Pascu, fosta sa soție. Mai mult decat atat, carcotașii sunt de parere ca celebrul…

- Andreea și Sergiu Hanca și-au botezat fetița, insa nu oricum, ci... in mare secret! Celebrul fotbalist și partenera lui de viața au incercat sa țina evenimentul departe de ochii lumii, dar paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins toata acțiunea. Va spunem de pe acum ca soția sportivului…

- Raluca Pascu, fosta soție a lui Pepe, și-a surprins din nou fanii cu ultima postare din mediul online. Bruneta a scris un mesaj emoționant pentru cel mai important barbat din viața sa, fratele sau. Mama copiilor artistului a adus numai cuvinte de lauda la adresa lui Bombo Pastrama, susținand ca il divinizeaza.

- Mirela Vaida a avut astazi o apariție de senzație in platoul Acces Direct. Frumoasa prezentatoare de televiziune a fost in centrul atenției, atragandu-le toate privirile telespectatorilor prin ținuta ei spectaculoasa. Iata cum a ales sa se imbrace indragita concurenta de la „Te cunosc de undeva”!

- Zi de mare bucurie in familia Ralucai Pascu. Fosta soție a lui Pepe iși aniverseaza ziua de naștere. Frumoasa bruneta a implinit varsta de 30 de ani și radiaza din cap pana in picioare. Iata ce urari și declarații de dragoste emoționante ii facea artistul mamei fiicelor sale, in perioada in care cei…

- La mai bine de 2 luni de la divorțul de Pepe, Raluca Pastrama s-a transformat spectaculos. Ce face fosta soție a artistului zi de zi? De cand este femeie libera, focoasa bruneta este nelipsita din mediul online. Latino lover-ul și mama fetițelor sale și-au spus adio dupa o casnicie de opt ani.