Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Raluca Pascu, fosta soție a lui Pepe, au ingropat securea razboiului, asta deoarece cele doua s-au intalnit ieri la un eveniment. Oana Roman a fost cea care a invitat-o pe Raluca alaturi de fiicele ei.

- Simina Ivancea a dat uitarii toate momentele frumoase pe care le-a petrecut de-a lungul anilor alaturi de fostul ei partener de viața, What's Up, astfel ca și-a deschis inima din nou! Fosta soție a artistului radiaza de fericire in preajma noului iubit și face tot ce-i sta in putința pentru a arata…

- Plecarea mult prea devreme a lui Petrica Mațu Stoian dintre noi a indurerat pe toata lumea. Ieri, regretatul interpret de muzica populara a fost inmormantat la Craiova, astfel ca foarte mulți colegi de breasla, artiști renumiți, dar și o mulțime de oameni care l-au indragit, i-au fost alaturi și au…

- Alex Bodi a fost intotdeauna inconjurat de femei care mai de care mai frumoase. Ei bine, Iulia Salagean stralucește atat cu achiaj, cat și fara machiaj, așa cum s-a afișat pe rețelele de socializare, in fața miilor de admiratori. Iulia Salagean a avut o transformare uimitoare, apreciata de sute de internauți.

- Raluca Pascu s-a logodit?! Este intrebarea care sta pe buzele tuturor internauților, dupa ce bruneta s-a afișat pe rețelele de socializare cu un inel spectaculos, cu diamant, la deget. La șapte luni dupa ce a divorțat de Pepe, tatal fetițelor ei, Raluca Pascu iubește din nou. Se pare ca bruneta este…

- Andreea, tanara de care Alexandru spune ca ar fi sechestrata și batuta, a intervenit in direct și marturiesește ca nimic din ceea ce zice fostul sau soț nu e adevarat. Ea a precizat ca are o relație de iubire frumoasa și ca acuzațiile aduse partenerului sunt false.