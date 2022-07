Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-ucrainiana Raluca Olaru/ Nadiia Kichenok s-a calificat pentru turul al treilea al turneului feminin de dublu de la Wimbledon dupa ce a invins, in trei seturi, cuplul britanic Alicia Barnett / Olivia Nicholls.

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Romania trimite ambasadori in Ucraina și Republica Moldova, foștii demnitari fiind retrași pe 4 februarie, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina. La Kiev este acreditat Alexandru Victor Micula, fost secretar de stat MAE și ambasador in alte state, iar la Chișinau este numit Cristian-Leon Țurcanu,…

- Ucraina a semanat aproximativ 7 milioane de hectare de culturi de primavara pana la momentul actual in 2022, cu 25-30% mai putin decat in aceeasi perioada in 2021, si a exportat 1,090 milioane de tone de cereale in aprilie, a declarat, luni, ministrul ucrainean al Agriculturii Mikola Solskii, transmite…

- Rusia a desfașurat delfini antrenați in timpul invaziei sale in Ucraina pentru a proteja o baza navala din Marea Neagra, transmite Institutul Naval al SUA. Potrivit Institutului Naval al SUA, Marina rusa a amplasat doua țarcuri pentru delfini la intrarea in portul Sevastopol, adapostite chiar in interiorul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat, luni, ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- World number one Novak Djokovic criticized Wimbledon’s decision to ban Russian and Belarusian players over the invasion of Ukraine as “crazy,” according to Bloomberg. The Grand Slam on Wednesday became the first tennis tournament to ban competitors from the two countries following the Kremlin-led invasion…

- Ucraina a primit avioane de lupta si piese de schimb pentru a-și consolida fortele aeriene, a anuntat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, fara sa precizeze insa numarul acestora sau tarile care le-au furnizat, relateaza AFP. Occidentul si-a schimbat astfel atitudinea, dupa ce a refuzat…