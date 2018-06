Stiri pe aceeasi tema

Remus Truica, de departe cel mai calificat consilier din istoria Guvernului, a supraviețuit "rafalele" DNA, iar acum a facut o aroganța memorabila. "Mana dreapta" a premierului Adrian Nastase și-a facut apariția in Capitala la volanul unui Brabus exclusivist ce valoreaza…

Cornel Tabacaru a facut primii bani dupa ce a adus, dupa Revoluție, sucurile TEC in Romania. La momentul respectiv, a dat un adevarat "tun", care i-a adus mai multe milioane de euro in conturi. De ceva timp, a disparut din viața publica. S-a stabilit in Costa Rica, unde duce o viața de lux. In prezent,…

Mihai Mitoșeru și frumoasa lui soție au ajuns in aceasta seara in "bella Italia", unde și-au programat o vacanța romantica. Inainte sa se urce la bordul avionului care l-a dus departe de Romania, prezentatorul TV a marturisit ca e pregatit sa devina tatic pentru prima data și e decis "sa se puna pe…

Fenomele meteorologice puternice care au lovit Romania a ingrozit pe toata lumea. Maria Gheorghiu susține ca a anunțat inca de acum o luna și jumatate ca vor veni aceste fenomene extreme. Maria Gheorghiu susține, cu tarie, ca ea a prevestit aceste fenomene care au lovit…

Autoritatile din Costa Rica au arestat un roman cautat dupa ce a fost condamnat pentru infractiunea de omor, tara noastra solicitand extradarea acestuia, potrivit mediafax.ro. Barbatul a fost localizat in Costa Rica in luna ianuarie a acestui an, autoritatile din Romania…

Fostul sot al cantareței Saveta Bogdan a incetat din viața. Fiica artistei este daramata de durere. Saveta Bogdan si Constantin Ene au fost casatoriți mai bine de 25 de ani. Din rodul iubirii lor s-a nascut Catalina, care este stabilita in SUA. Acolo se afla și artista in…

Raed Arafat s-a nascut in Siria, s-a mutat in Palestina unde a copilarit in orașul Nablus pana la 16 ani cand, posesor al unui pașaport iordanian, a plecat in Romania. Mama sa traiește și azi in orașul Nablus, oraș aflat la 60 de km nord de Ierusalim. Sezonul 2 al serialului israelian „ Fauda " […]…

Ramona Gabor, sora cea mica a Monicai Gabor, a vorbit despre actualul ei iubit. Vedeta a oferit detalii in premiera despre cel cu care se iubește. Ramona Gabor a revenit zilele acestea in Romania . Ramona Gabor, care este stabilita de mai mulți ani la Dubai , a reușit sa iși faca o viața foarte frumoasa…