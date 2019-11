Stiri pe aceeasi tema

- Viata amoroasa a lui Mihai Traistariu a fost intotdeauna un subiect controversat in showbiz-ul autohton, date fiind metodele in care a castigat atentia publicului. Pozele obraznice pe care le posteaza atrag fete... obraznice. Mihai Traistariu a facut dezvaluiri bomba despre acest subiect.

- O artista de la noi a trecut prin clipe grele timp de aproape trei decenii, atat cat a durat pana sa-si cunoasca mama. Tanara, ajunsa astazi o femeie in toata firea, a trait fara dragostea celei mai dragi fiinte, pentru ca aceasta a decis sa-si refaca viata departe de ea.

- Toata lumea are impresia ca artiștii duc o viața de vis, insa lucrurile nu stau deloc așa! Nicoleta Guța a trecut printr-un adevarat coșmar și cu greu iși aduce aminte de cea mai neagra perioada din viața ei.

- Diana Simion, fosta soție a lui Razvan Simion, este din nou fericita și implinita. Dupa ce a trecut printr-un divorț destul de dureros, Diana Simion se iubește cu un barbat pe care-l cunoaște de aproape 20 de ani. Diana și Razvan Simion au divorțat in urma cu aproximativ 5 ani, iar atunci aceasta s-a…

- Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a vorbit despre moartea ex-partenerului sau de viața, Marius Ancuța, unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi. Raluca Moianu s-a confesat in cadrul unui interviu. Acesta a facut declarații despre una dintre cele mai dificile perioade din viața…

- Ramona Badescu, in varsta de 50 de ani, a anunțat ca este insarcinata. Vedeta, care s-a stabilit in Italia in urma cu cațiva ani, va deveni pentru prima data mama. Ramona va aduce pe lume un baiețel, chiar luna aceasta. Vedeta a vorbit despre sarcina și tatal copilului ei in cadrul unui interviu acordat…