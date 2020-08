Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol publica, vineri seara, imagini cu un barbat lovit de o masina, intr-un conflict care are loc intre mai multe persoane la Murgeni. O masina de Politie care trece prin zona pleaca, desi participantii la scandal aruncau cu pietre catre autoturismele care circulau.

- Apar imagini terifiante din timpul exploziei din Liban. Oamenii iși vedeau liniștiți de viața. Dintr-o data, insa, suflul exploziei ii culca efectiv la pamant. Vorbim de momente esențiale din viețile oamenilor sau pur și simplu de timp petrecut impreuna cu familia.Citește și: Mark Zuckerberg…

- Ramona Olaru este de departe una dintre cele mai frumoase fete din lumea mondena de la noi, iar pe langa zambetul molipsitor, nimic nu poate trece neobservat cand vine vorba de ea. Dar oare cum se poarta iubita lui Cuza cand nu o vede nimeni?

- Presa din Japonia a publicat imagini video cu un cartier general militar subteran din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Pentru prima data, a fost permis accesul la galeriile construite sub celebrul castel de lemn Shuri din insula japoneza Okinawa. Construite la o adancime de 30 de metri si…

- Cosmin Cernat se bucura de notorietate in randul lumii, motiv pentru care iși permite sa se manifeste cum dorește in public. De data aceasta insa, parca a cam intrecut masura. Cum a fost surprins fostul prezentator, in mijlocul strazii?

- Loredana Groza și fiica știu ca pentru o silueta de vis trebuie sa faca și efort, motiv pentru care au ieșit la pedalat. Artista i-a oferit copilei sale o lecție pe doua roți de nota zece, iar imaginile rare cu cele doua le aratam acum lumii intregi.

- Imagini cu persoane care fura lucruri din magazine au circulat intens pe retele de socializare. De la sneakersi, la telefoane, la mancare, s-a furat aproape orice in ultimele zile in Statele Unite. O poza publicata pe Twitter arata un mesaj primit pe un telefon: „Va rugam sa inapoiati dispozitivul catre…

- Un polițist a fost spulberat de o mașina, in noaptea de luni spre marți, intr-un cartier din New York, in timpul protestelor ce au izbucnit dupa ce un barbat de culoare a decedat in urma unei arestari.