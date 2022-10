Stiri pe aceeasi tema

- Noua concurenta de la Mireasa, Ada, a avut mai multe discuții cu fetele, imediat dupa intrare ei in competiție. Inca din filmulețul de prezentare fata a spus ca i-a atras atenția un baiat „inalt și blonduț” și acum a ofeit explicații.

- Alex și Raluca de la Mireasa, sezonul 6, au facut un schimb de roluri. Dat fiind faptul ca el o considera pe ea o fire mai rece, iar ea pe el una prea calda, cei doi au decis sa faca schimb de atitudini.

- Adina și-a dat frau liber sentimentelor in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, dupa ediția de vineri a show-ului matrimonial. Concurenta a izbucnit in lacrmi dupa ce Gabriela Cristea i-a adresat o intrebare. Hai sa vezi despre ce este vorba.

- Daca Deni este indecisa atunci cand vine vorba de o viitoare relație, familia ii sare in ajutor și susține ca Viorel este cel mai potrivit pentru ea. Ce a marturisit sora concurentei de la Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Raluca de la Mireasa sezon 6 s-a aratat incantata de intalnirea cu Giorgio. Cei doi au descoperit ca au valori comune și cred ca s-ar potrivi. Ba mai mult, fata a afirmat ca il vede pe Giorgio ca pe un potențial iubit.

- Liviu și Maria au ajuns fața in fața, in direct, la Mireasa -Capriciile Iubirii, dupa jumatate de an de la divorț. Cei doi foști concurenți de la Mireasa au dezvaluit ce au simțit cand s-au vazut din nou, iar afirmația tinerei a fost surprinzatoare. Blondina a venit insoțita de actualul iubit.

- In episodul Mireasa: Confesiuni in care Inimioara a vorbit deschis despre legatura cu Sebastian, ea a spus ca tamarul nu s-a comportat adecvat și ca atitudinea lui a speriat-o. Iata cum au stat lucrurile din punctul de vedere al lui Sebastian.

- In ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Sabrina și Perneș și-au marturisit dragostea și au vorbit despre condițiile de casatorie in marea finala. Sabrina este nehotarata in privința nunții cu partenerul ei și nu știe daca ai vrea sa se marite cu Perneș, pe motiv ca nu vrea sa…