Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Rus este indragostita pana peste cap de noul sau iubit cu care este tare mandra sa se afișeze. Artista a oferit primele declarații la Antena Stars despre actualul sau partener de viața și a povestit cum s-au cunoscut, dar și cum i-a furat inima jumatatea sa.

- Este oficial! Dupa o casnicie de șase ani, Anda Adam și Sorin Nicolescu au ajuns la final de drum. Artista s-a afișat deja in brațele noului iubit, iar tatal fiicei sale a oferit primele declarații la Antena Stars. Sorin a ținut sa precizeze ca blondina este libera sa faca ce crede ca este mai bine…

- Viața Ralucai Dragoi a trecut prin multe transformari in ultima perioada. In cariera, lucrurile par sa funcționeze perfect pentru cntareața, dar in viața personala a avut parte de cateva cumpene. Artista a trecut prin doua divorțuri și a vorbit pentru prima data despre aceste evenimente nedorite din…

- Bianca Iordache a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația pe care o are cu Alex Bodi. Cei doi s-au afișat in ultima perioada in ipostaze tandre, iar apropierea dintre ei a fost pusa sub semnul intrebarii. Ei bine, bruneta a dezvaluit ce se intampla acum intre ea…

- Alexandru Arșinel a oferit primele declarații la Antena Stars, dupa ce s-a vindecat de Covid-19. Artistul și soția sau au fost externați din spital, insa a acesta a marturisit ca inca nu se simt foarte bine și duc grija zilei de maine.

- “A fost o provocare sa traiesc fara mancare, fara lucrurile materiale cu care sunt obisnuit”, le-a marturisit reporterilor Click! cel mai controversat concurent de la “Survivor – Romania”, Remus Ionut Dumitrache, pe nume de scena Jador (26 de ani). El a dezvaluit intr-un interviu exclusiv pentru Click!…

- Cristina Spatar a oferit primele declarații pentru Antena Stars despre barbatul misterios cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe strazile Capitalei. Vedeta a ținut sa specifice ca este vorba despre o cunoștința veche și a precizat ca intre ea și Tiberiu Varzaru relația este pe pauza.