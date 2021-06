Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu a fost operata de urgența, in urma cu doar cateva zile. Artista a vorbit, la Antena Stars, despre problemele de sanatate și cum se simte dupa cea mai recenta intervenție.

- Marian Dragulescu e in culmea fericirii, asta dupa ce cunoscutul sportiv al Romaniei s-a calificat in finala de sarituri a Cupei Mondiale de la Varna. Gimnastul a oferit primele declarații la Antena Stars, dupa reușita.

- Fulgy a oferit primele declarații pentru Antena Stars, dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca se insoara. Fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a dezvaluit cine este tanara din videoclipurile sale, in care este surprins in ipostaze tandre.

- Liana Stanciu, șefa delegației Romaniei la Eurovision 2021, a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars din culisele celui mai mare concurs de muzica de pe continent. Emoțiile sunt copleșitoare, iar Roxen a trecut de primele repetiții oficiale pe scena din Rotterdam.

- La sfarșitul anului trecut, Steliana Sima anunța ca fiul ei va deveni tata peste cateva luni. Iata ca marele eveniment a avut loc, iar acum artista este in mod oficial bunica. Nepotul ei a venit pe lume chiar in aceasta dimineața, iar interpreta nu-și mai incape in piele de fericire.

- Dupa ce sursele Spynews.ro au obținut informații conform carora Gabi Badalau ar insista la Claudia Patrașcanu sa revina la București și chiar s-ar pune problema unei noi impacari, acum, fiul de milionar face primele declarații la Antena Stars. Inainte de a intra in sala de judecata pentru infațișarea…

- Giulia Nahmany a reacționat dupa ce Catalin Botezatu a facut comentarii la adresa ei, la felul cum care arata. Vedeta declara ca il cunoaște de ani de zile pe designer și are o parere buna despre el. E mirata de expresiile pe care le-a folosit creatorul de moda. La rubrica de la „Teo Show”, pe care…

- Dupa ce Catalin Botezatu i-a comentat in direct o ținuta și i-a transmis ca arata ca un „caltaboș”, Giulia Nahmany a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars. Blondina este uimita de cuvintele celebrului designer și nu se aștepta la aceasta descriere din partea lui.