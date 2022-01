Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu și-a facut bagajele și a plecat in Statele Unite ale Americii inainte de Craciun. Artista a petrecut sarbatorile alaturi de Traian Spak, fostul ei soț, și fetița lor, Sienna. Andreea Antonescu a marturisit ca iși mai dorește un copil. Chiar inainte de Craciun, Andreea Antonescu a venit…

- Una dintre cele mai iubite prezentatoare de la PRO TV iși dorește cu ardoare sa aiba un copil. De cand și-a gasit dragostea și s-a casatorit cu alesul inimii sale, frumoasa șatena se considera una dintre cele mai norocoase femei din lume, fiind de parere ca fericirea sa va fi completa in momentul in…

- Marisa Paloma se afla pe ultima suta de metri, in ceea ce privește nașterea primului sau copil. Vedeta a anunțat in dimineața aceasta ca este internata in spital, unde urmeaza sa nasca astazi.

- Dodo este insarcinata in 39 de saptamani, iar din moment in moment se așteapta sa ajunga de urgența la maternitate pentru a-i da naștere copilului sau. Artista este extrem de emoționata, asta deoarece o așteapta un moment unic pe care nu l-a mai trait pana in prezent. Deși se afla intr-un mare scandal…

- Mult a fost, puțin a mai ramas pana cand Dodo va deveni mamica pentru prima oara. Ei bine, pentru ca vedeta a intrat pe ultima suta de metri cu sarcina, Doinița Ionița, pe numele sau real, deja a inceput pregatirile pentru venirea pe lume a bebelușului, marturisind, in exclusivitate la Antena Stars,…

- Raluca Dragoi se declara in sfarșit o femeie implinita din toate punctele de vedere, asta dupa ce și-a gasit alesul inimii sale. Vedeta a facut declarații in exclusivitate pentru Antena Stars cu privire la povestea de dragoste pe care o traiește alaturi de noul ei iubit, Andrei.

- Stephan Pelger a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre una dintre cele mai mari dorințe pe care o are, anume aceea de a adopta un copil. Creatorul de moda se mandrește cu parinții lui și spune ca nu putea primi o viața mai frumoasa ca cea pe care a avut-o. Iata ce a declarat Stephan in exclusivitate!