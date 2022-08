In ultima vreme, Raluca Dragoi a fost prezenta la o mulțime de concerte, petreceri și evenimente private. Astazi, nu s-a mai afișat pe rețelele de socializare cantand, plina de viața și de energie, ci intinsa in pat, cu o branula la mana, semn ca are probleme de sanatate. Iata ce s-a intamplat cu bruneta!