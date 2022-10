Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Orhei, care și-ar fi omorat cu cruzime soția, a fost reținut pentru 72 de ore. Dupa savarșirea crimei, suspectul a fost depistat la domiciliul unde a fost comisa infracțiunea, fiind ulterior escortat la inspectorat.

- Președintele clubului Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, susține ca a fost agresat de catre agentul lui Raul de Tomas (27 de ani), atacant pe care a vrut sa il aduca la gruparea din Madrid in timpul ferestrei de transferuri din aceasta vara. De Tomas evolueaza in prezent la Espanyol Barcelona. Mutarea…

- Tragi-comedie in aceasta seara, pe strada Ion Luca din Bacau. Conform martorilor, un bacauan, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a furat o mașina și a intrat cu ea intr-un stalp de electricitate de pe strada amintita. Impactul a fost puternic, atat stalpul cat și mașina fiind distruse. La fața…

- In timpul activitații, agenții de patrulare au observat pe strada Independenței din orașul Singerei o femeie pe o trotineta electrica ce conducea haotic. Persoana a incercat sa se eschiveze, dar a fost stopata de polițiști. Femeia de 38 de ani, din aceeași localitate, se afla in stare de ebrietate,…

- Șoferul unui automobil a fost stopat de inspectorii de patrulare din nordul țarii pe o strada din satul Tirnova, raionul Dondușeni. Este vorba despre un barbat de 34 de ani, domiciliat in aceeași localitate. In timpul discuției, inspectorii au simțit miros puternic de alcool, fiind supus testarii alcoolscopice.…

- Astazi, 28 iulie 2022, in jurul orei 03.30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana ar fi cazut de la un etaj al blocului in care domiciliaza. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca este vorba despre…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu vor susține maine proiectul privind prelungirea starii de urgența, declara deputatul, Vlad Batrincea. „Noi avem Guvern, Parlament, președinte de țara sanatos tun, nu e nevoie de aceasta stare de urgența, trebuie sa lucram in regim obișnuit”, a spus acesta la Puterea…

- Accident neobișnuit in zona Bisericii Teiș, din Șotanga. Un tanar de 17 ani, care conducea un motociclu, a lovit o persoana aflata in stare avansata de ebrietate. Victima, in varsta Post-ul ȘOTANGA: Un adolescent a lovit cu motociclul o persoana aflata in stare de ebrietate și care a fugit de la locul…