Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a fost de mai multe ori in China și a ramas cu amintiri de neuitat. Prezentatorul de la Antena 1 a marturisit ce a mancat din celebrele „piețe umede” din Wuhan, de unde se spune ca ar fi izbucnit coronavirus.Puțini știu ca prezentatorul de la Antena 1 este un fan al locurilor exotice. Dan…

- Eudor Yosif Mohaci, logodnicul Andei Adam, a ajuns in fața judecatorilor din Cluj cu fosta soție, dupa ce au avut mai multe neințelegeri din cauza copilului pe care il au impreuna. Prima lui soție i-ar fi interzis fetiței sa plece in vacanța cu tatal ei. Recent, Anda Adam a marturisit ca a fost ceruta…

- Diana Dumitrescu, in varsta de 38 de ani, a devenit pentru prima oara mama de baiat in 2019, iar de atunci vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei sale. Recent, aceasta a povestit cum a experimentat rolul de mama și prin ce momente grele a trecut. „Mi-a luat ceva timp…

- Gabriela Cristea prezinta noua emisiune de la Antena Stars, „Mireasa – Capriciile iubirii” și este una dintre cele mai mediatizate vedete din showbiz. Este casatorita cu Tavi Clonda și au impreuna doua fetițe. Recent, aceasta a facut o declarație neașteptata despre viața ei personala. Declarația Gabrielei…

- Anca Serea nu este doar o mama eroina, ci am putea sa o numim cu ușurința și ”femeia cameleon”. Avem imagini rare cu diva noastra și asta pentru ca cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei. Ce am surprins? Ei bine, deocamdata…

- Tristan Tate nu se ascunde sa faca gesturi jenante chiar in vazul tuturor și spunem acest lucru pentru ca, surprins de paparazzii Spynews, afaceristul a uitat complet de bunele maniere in public. Astfel, fostul partener al Biancai Dragușanu a ieșit la o cina alaturi de o domnișoara și nu a ezitat nicio…

- BRomania este mereu in centrul atenției și acest lucru s-a intamplat și de aceasta data pentru ca paparazzii Spynews nu l-au scapat nicio secunda din ochi pe celebrul vlogger și au surprins exact momentul in care comediantul a renunțat la bunele maniere chiar in vazul tuturor. Ei bine, cu siguranța…

- Lili Sandu, in varsta de 42 de ani a devenit mama in urma cu mai bine de un an, iar de atunci viața ei și a iubitului sau, Silviu Țolu, s-a schimbat total. Recent, vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le dezvaluie prietenilor virtuali, problemele cu care se confrunta. „Vin catre…