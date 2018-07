Raluca Bădulescu, cerere în căsătorie inedită: "Eram în baie" Raluca Badulescu a povestit cum a primit cererea in casatorie acum 10 ani. Era chiar in baie. Sotul ei nu a ales o locatie spectaculoasa, ci a preferat sa fie doar ei doi, in intimitate. „Noi ne-am cunoscut intr-un club, in Bucuresti. El tocmai venise din Italia, dupa aceea am mers intr-o scurta vacanta in Italia, dupa aceea am plecat la Ibiza intr-o scurta vacanta. A fost dragoste la prima vedere. Eu chiar cred in dragostea la prima vedere! Eu am stiut de prima data cand am vorbit cu el ca el e acela. Nu puteam sa ii spun chestia asta, era de nebuni. Aveam 34 de ani cand l-am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

