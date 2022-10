Ieri, 4 octombrie, Raluca Badulescu a implinit 48 de ani. Intr-un interviu pentru kanald.ro , vedeta a marturisit cum se simte la aceasta varsta, dar și cat de implinita e cu viața pe care o are acum. Raluca Badulescu se lauda cu viața ei profesionala, dar și cea personala. Are contract de ani de zile cu Kanal D, e jurat in emisiunea „Bravo, ai stil”, iar dincolo de cariera, vedeta a divorțat, dar are deja iubit. Are o relație cu Rareș, medic anatomopatolog. „Sunt recunoscatoare ca tot ceea ce se intampla in viața mea ma face sa ma simt ca am 28 de ani, nu 48”, a explicat vedeta. „Energia, vibe-ul,…