Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur și Salman Khan formeaza un cuplu de ani buni, insa vedeta de la noi nu vrea sa amestece viața amoroasa cu cea profesionala. Actrița a spus motivul pentru care refuza sa joace in filme alaturi de iubitul indian.In ultima perioada, vedeta s-a imparțit intre Romania și India. Iulia Vantur…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs formeaza un cuplu de ceva timp, dar vedeta a inceput sa se afișeze la brațul lui acum cateva luni. Blondina a fost destul de rezervata in ceea ce privește viața ei amoroasa și nici acum nu posteaza prea multe fotografii cu partenerul ei de viața, insa, la ceas de seara, le-a…

- A fost sarbatoare mare in familia Laurei Cosoi. Fiica cea mica a actriței a implinit un an așa ca vedeta a organizat o petrecere in familie la care au participat și nașii micuței, dar și prietenii apropiați. Toți au respectat tradiția și la petrecerea de un an a Verei i-au taiat și moțul. I-au pus pe…

- Chiar in aceste momente, Vica Blochina traiește clipe de neuitat alaturi de prietenii ei. Vedeta a dat o petrecere fastuasa cu ocazia zilei sale de naștere. La 46 de ani, blondina afișeaza un trup demn de invidiat și se distreaza ca o adolescenta.

- Alexandra Stan traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale de cateva saptamani. Celebra artista s-a casatorit cu barbatul care a facut-o sa creada, din nou, in iubirea adevarata. Cu toate acestea, fosta Faimoasa de la Survivor Romania marturisește ca sunt anumite lucruri care s-au schimbat in viața…

- Dupa o perioada aglomerata atat pe plan personal, cat și profesional, Laurențiu Reghecampf a parasit Romania, dar nu alaturi de soție. Anamaria Prodan e in Dubai, iar antrenorul in Grecia. O persoana foarte importanta din viața lui il insoțește. Conform spynews.ro , Laurențiu Reghecampf se afla acum…

- Cristina Cioran a implinit 44 de ani, insa nu și-a sarbatorit ziua de naștere cu fast, caci fiica ei recent nascuta e inca in spital. Vedeta, de acasa, a facut noi declarații despre starea micuței Ema. Aceasta va mai petrece o perioada sub atenta observație a medicilor, la incubator. Fiica vedetei s-a…

- Mirela Banias de la Insula Iubirii a avut ieri mari motive de bucurie! Asta pentru ca ea și soțul ei, Florin Tecar, au implinit doi ani de casatorie. Iar cum o astfel de ocazie nu putea sa treaca pur și simplu, nașii lor au decis sa-i ajute sa marcheze evenimentul cu și mai multa fericire, astfel ca…