Ralph Lauren Corp și-a marit perspectivele anuale de venituri și a inregistrat o creștere a vanzarilor trimestriale, deoarece producatorul de imbracaminte de ultima generație atrage cumparatorii cu diferite campanii de marketing și beneficiaza de un boom de lux post-blocare. Acțiunile comerciantului cu amanuntul din New York au crescut cu peste 7%, depășind așteptarile pentru primul trimestru