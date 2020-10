Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Complexul „Lia Manoliu” din capitala a avut loc, in organizarea Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, ediția 2020 a Campionatului Național de Copii la inot. La acest eveniment au participat cei mai buni sportive din țara de la 52 de cluburi. Bacaul a fost…

- Complexul sportiv „Lia Manoliu” din capitala a gazduit weekendul trecut Campionatul Național de Juniori, Tineret și Seniori la inot, competiție care au luat startul cei mai buni sportivi din țara. Bacaul a fost reprezentat de sportivii de la CSM Ștefan Cozma, Robert Adam, Iustin Mistireanu, Mihnea Țaga…

- Gata cu așteptarea! Weekend-ul trecut, Botoșaniul a gazduit Campionatul Național de cros rezervat categoriilor de varsta U18, U16, Copii 1 și 2. Pentru micuții atleți bacauani de la CSM și SCM care concureaza la Copii 2, prima competiție a anului a adus la pachet bucuria debutului și satisfacția prezenței…

- Ediția aniversara a Raliului Moldovei Bacau va sarbatori in acest an 10 ani de existența. Raliul Moldovei Bacau va pastra probele speciale din anii trecuți, care vor insuma aproximativ 110 kilometri. Aceștia vor fi imparititi intre cele doua orașe Bacau și Moinești, cu o proba speciala noua la Darmanesti…

- Simone Tempestini a cucerit, sambata, un nou titlu de campion national de raliuri, dupa ce s-a impus in Transilvania Rally, etapa a cincea a Campionatului National de Raliuri Betano, desfasurata in judetul Cluj. Simone Tempestini si Sergiu Itu au castigat al doilea titlu consecutiv de campioni, iar…

- Campionul national en titre, Simone Tempestini, conduce dupa cele trei probe speciale desfasurate vineri, 26 septembrie, în Transilvania Rally, la Cluj, în etapa a cincea a Campionatului National de Raliuri Betano. Echipajul…

- Simone Tempestini, campionul national en titre, conduce in Raliul Iasului, etapa a patra a Campionatului National de Raliuri Betano, la finalul primei zile a cursei, cea de vineri. Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) a fost cronometrat pe cele doua probe speciale de…

- ACS Rally Spirit va organiza in acest an, in premiera, Trofeul Valea Uzului – Darmanești, in perioada 7-8 august 2020. Intrecerea conteaza ca etapa a cincea in Campionatul Național de Viteza in Coasta 2. Partenerul principal al competiției este Primaria Orașului Darmanești din județul Bacau, care va…