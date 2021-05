Stiri pe aceeasi tema

- In paralel cu Raliul Maramureșului, in Baia Mare are loc și un maraton de vaccinare in Piața Libertații din centrul vechi al orașului. Sunt și participanți la aceasta competiție care au ales sa se vaccineze in Baia Mare, cum este cazul copilotului belgian Hilde Maris, participant la Raliul Maramureșului…

- Imagini spectaculoase in prima zi a Raliului Maramureșului 2021. Conform programului, concurenții au strabatut kilometri buni in mai multe localitați ale județului, precum Copalnic, Cavnic și Ocna Șugatag. In clipul video de mai jos pot fi urmarite probele speciale 1 și 2 desfașurate la Copalnic. Video…

- Maine incepe Raliul Maramuresului 2021, etapa a patra a Campionatului National de Raliuri Betano. Acesta se va desfasura in Maramures pana pe 30 mai. Organizata de asociatia XPO Racing sub egida FRAS, competitia readuce aceasta disciplina in Maramures dupa o pauza de 14 ani. Lungimea totala a raliului…

- Competiția auto Raliul Maramureșului va avea loc in acest weekend, sambata și duminica, iar startul festiv va fi oficiat vineri, 28 mai, incepand cu ora 20.00 in Piața Libertații din Baia Mare. In ceea ce privește inchiderea drumurilor in cadrul competiției, programul și tronsoanele de drum inchise…

- Competiția auto ”Raliul Maramureșului” va avea loc in acest week-end, respectiv sambata și duminica, iar startul festiv va fi oficiat vineri, 28 mai, incepand cu ora 20.00 in Piața Libertații din Baia Mare. In ceea ce privește inchiderea drumurilor in cadrul competiției, programul și tronsoanele de…

- Cavnic Maramureșenii care planuiesc sa iasa undeva in acest weekend ar trebui sa știe ca exista anumite sectoare de drum care vor fi inchise in acest final de saptamana din cauza unei competiții automobilistice. Competiția auto ”Raliul Maramureșului” va avea loc in acest week-end, startul festiv fiind…

- Un accident rutier s-a produs azi la intrare in Surdesti dinspre Cavnic, soldate cu doua victime constiente, una incarcerata, care a fost extrasa. La fata locului s-au deplasat echipaje de descarcerare si o autospeciala de stingere din Baia Mare, EPA de la Cavnic si SAJ Baia Mare. Persoana preluata…

- Luni, polițiștii de prevenire impreuna cu cei de la Biroul de Ordine Publica au desfașurat o noua acțiune de informare a cetațenilor cu privire la furturile din auto. De aceasta data polițiștii au fost prezenți in Piața Libertații, unde au lasat un material informativ cu masurile de prevenire a furturilor…