Raliul de pe şosele: 175 de amenzi pentru viteză In trei zile, politistii de la Rutiera au dat zeci de amenzi soferilor vitezomani. De asemenea, politistii au ridicat peste 70 de permise de conducere, cele mai multe pentru viteza. „In perioada 28 - 30 ianuarie 2022, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au actionat, pe raza judetului Iasi, pentru cresterea gradului de siguranta al participantilor la traficul rutier si prevenirea accidentelor rutiere. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 368 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 182.525 de lei, dintre care 175 pentru nerespectarea regimului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana precedenta, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 18 infracțiuni rutiere si 1.198 de abateri de natura contravenționala, in urma unei acțiuni care a avut ca scop creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din județ. 53 de conducatori auto au ramas fara permis. In perioada…

- Record de vitezomani pe drumurile din Alba. Polițiștii de la Rutiera au amendat 216 șoferi intr-o singura zi Politistii din Alba au depistat, intr-o singura zi, 216 șoferi care au depașit viteza legata. Potrivit unui comunicat al IPJ Alba, la data de 11 ianuarie 2022, politistii Serviciului Rutier Alba…

- In trei zile, politia rutiera din Iasi a ridicat zeci de premise de conducere si a dat zeci de amenzi soferilor. Cele mai multe sanctiuni au fost date soferilor care au fost depistati conducand cu viteza pe drumurile publice. "In perioada 7 - 9 ianuarie 2022, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului…

- CARAȘ-SEVERIN – Aproape 350 de șoferi carașeni au cazut in plasa polițiștilor care au intreprins mai multe acțiuni, in scopul de a asigura siguranța traficului rutier pe drumurile publice din județ! Conform unui comunicat al IPJ Caraș-Severin, miercuri, 8 decembrie 2021, intre orele 11.00-15.00, polițiștii…

- Polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au acționat sambata și duminica in vederea creșterii gradului de disciplina in trafic, in special pentru combaterea evenimentelor rutiere negative generate de depașirea limitei legale de viteza. Scopul activitaților…

- In perioada 4- 5 decembrie 2021, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica, au desfasurat o actiune care a avut ca scop cresterea siguranței rutiere, urmarindu-se, in principal, combaterea excesului de viteza. Politistii au constatat si sanctionat 462 de abateri…

- ACȚIUNI AMPLE PE LINIE RUTIERA, IN JUDEȚUL VALCEA Polițiștii din Valcea au desfașurat mai multe acțiuni pe linie rutiera pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și pentru prevenirea accidentelor de circulație. Astfel, in perioada 15-21 noiembrie a.c., polițiștii rutieri și de ordine publica din…

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR CAUZATE DE VITEZA EXCESIVA In perioada 13-14 noiembrie, politistii cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora determinate…