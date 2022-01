Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul australian Daniel Sanders (KTM) a castigat, duminica, prima etapa a Raliului raid Dakar 2022, la categoria moto, disputata pe un traseu de 334 km in bucla de la Ha'il din Arabia Saudita, in timp ce pilotul roman Emanuel Gyenes (KTM) a fost al 88-lea, conform agerpres. Sanders, invingator…

- Pilotul australian Daniel Sanders (KTM) a castigat prologul Raliului raid Dakar 2022, sambata, la categoria moto, desfasurat pe distanta de 19 km intre Jeddah si Ha'il, in timp ce romanul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 54. Sanders a fost cronometrat 55 min 30 sec, fiind urmat de…

- U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin on Thursday exchanged warnings over Ukraine but conveyed some optimism that diplomatic talks in January could ease spiralling tensions, according to Reuters. In a 50-minute call, their second conversation this month, Biden said he needed…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca mijlocasul Cosntantin Budescu ar trebui sa se lase de fotbal. Internaționalul roman și-ar putea rezilia contractul cu FCSB in curand. “Nu a fost o revansa. Rapidul nu e o rivala (n.r. – la titlu). Cand se va bate la locurile 1, 2, 3, atunci va fi. Eu vad…

- Sorana Cîrstea pregatește de zor noul sezon din circuitul WTA, iar sportiva le-a aratat fanilor pe contul personal de Instagram cum lucreaza în sala de fitness alaturi de Yann Gravoulet, noul preparator fizic. Colaborarea dintre Sorana și Teo Cercel a luat sfârșit nu cu mult…

- In cadrul galei, au fost desemnați cel mai bun portar roman, cel mai bun antrenor, cel mai bun fundas, cel mai bun mijlocas, cel mai bun atacant, cel mai bun ''stranier'', cel mai bun tanar jucator, cel mai bun arbitru și cel mai bun conducator de club. Mai multe detalii puteți citi accesand realitateasportiva.net.…

- Mesajul deputatei Gratiela Gavrilescu dupa ce poetul prahovean Lucian Avramescu s-a stins. Este doliu in Prahova dupa ce poetul prahovean Lucian Avramescu s-a stins duminica dimineata, in urma unui stop cardio-respirator. A murit la varsta de 73 de ani, in locuinta sa din Sangeru. Deputata umanista…