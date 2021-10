Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate 142 de cazuri noi de Covid. In total au fost efectuate 601 de teste, ceea ce inseamna o rata de pozitivare de 23,6%. Numarul cazurilor noi a scazut luni, comparativ cu raportarea de duminica,…

- Numarul cazurilor noi de covid-19 inregistrate in județul Suceava in ultimele 24 de ore este de 228 in scadere fața de ziua precedenta cand s-au inregistrat 299 de cazuri noi. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate la nivel național 14.019 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 467 de persoane diagnosticate cu COVID și 23 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Numarul sucevenilor internați cu noul coronavirus este in creștere, in condițiile in care ieri erau 447 de pacienți Covid. Din totalul celor 642 pacienți internați…

- In județul Suceava s-au raportat 199 de cazuri noi de coronavirus, cu 114 in plus comparativ cu ziua anterioara, dupa ce au fost facute 2.062 de teste. Sunt 1.671 de cazuri active, intre care 357 la Suceava, 167 la Radauți, 104 la Falticeni, 74 la Campulung, 50 la Șcheia, 43 la Gura Humorului, 35 la…

- In ultimele 24 de ore, in municipiul Suceava s-au inregistrat nu mai puțin de 215 de cazuri noi de coronavirus. In total au fost testate 2.053 de persoane. Creștere este mai mult decat alarmanta, avand in vedere ca luni au fost 62 de imbolnaviri. Rata de infectare in județ a crescut la 1,17 de cazuri…

- Numarul cazurilor noi de Covid din județul Suceava a crescut la 80 in ultimele 24 de ore. Fața de raportarea de miercuri este o creștere mai mult decat semnificativa. Miercuri au fost raportate 46 de noi imbolnaviri. Numarul total al cazurilor de Covid in județul Suceava a ajuns la 24.932. Grupul de…

- In cursul zilei de astazi, in judetul Suceava erau 66 de cazuri de infecție Covid -19 in evoluție. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 92 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 9 au cate un caz in evoluție, 8 au sub cinci…

- Pana astazi, 24 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.199 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 126 cazuri noi…