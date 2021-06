Stiri pe aceeasi tema

- DN 73C, DN 73 si DN 7C se vor inchide vineri, 11 iunie, intre orele 13:30 - 19:15, si sambata, 12 iunie, intre orele 9:30 - 17:30, intre Campulung Muscel si Transfagarasan, in vederea desfasurarii concursului sportiv "Raliul Argesului - Catena 2021", informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Fiind una dintre cele mai importante competiții din Romania, Raliul Argeșului CATENA – Powered by Citroen are parte de o lista numeroasa de echipaje la startul ediției din acest an. Cursa se desfașoara pe durata a doua zile de concurs și propune peste 120 de kilometri cronometrați pe drumurile de asfalt…

- Approximately 100 crews are expected to participate, on June 11 and 12, in this year's edition of the Arges Rally, the organizers announced, on Friday, in Pitesti (northwest of Bucharest), during a press conference, agerpres reports. The start and the awards ceremony will take place in the city of…

- Anul 2021 gazduieste a 21-a editie a Raliului Argeșului. Cu probe speciale programate in zona Campulung Muscel dar si pe celebrul Transfagarașan evenimentul se va desfasura pe parcursul a doua zile de concurs pline de adrenalina și spectacol. CITESTE SI DTO Rally concureaza in premiera pe probele Raliului…

