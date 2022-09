Stiri pe aceeasi tema

Echipele Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie), cap de serie numarul 1, si Wesley Koolhof/Neal Skupski (Olanda/Marea Britanie), cap de serie 2, s-au calificat in finala turneului de grand slam US Open, la dublu masculin, potrivit news.ro.

Ilinca Dalina Amariei (20 ani) a obtinut, duminica, primul sau titlu ITF la simplu din cariera, dupa ce a invins-o pe elvetianca Alina Granwehr, cu 6-1, 6-2.

Bernadette Szocs a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale probei de simplu feminin din cadrul Campionatului European individual de tenis de masa. Szocs a fost invinsa de austriaca Sofia Polcanova, alaturi de care a castigat medalia de aur la dublu feminin, in urma cu o zi. Polcanova s-a…

Bernadette Szocs s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale probei de simplu feminin din cadrul Campionatului European individual de tenis de masa. Szocs a invins-o in optimile de finala pe sportiva din Luxemburg Ni Xia Lian, scor 4-3 (0-11, 16-18, 9-11, 11-8, 11-8, 11-7, 16-14). In faza urmatoare,…

Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a castigat turneul BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, pe maghiara Panna Udvardy, cu 6-2, 3-6, 6-1. Ana Bogdan (29 ani, 75 WTA) a obtinut astfel cel mai important titlu din cariera, dupa…

Tenismenii australieni Matthew Ebden si Max Purcell, finalistii de la Australian Open din acest an, au cucerit primul lor titlu de Mare Slem ca pereche, invingand in cinci seturi, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 4-6, 6-4, 7-6 (10/2), cuplul compus din croatii Nikola Mektic si Mate Pavic, detinatorii trofeului.…

David Popovici 17 ani va concura azi, in finala probei de 100 metri liber, de la Campionatul Mondial de Natatie. A castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul…

Olandezul Tim Van Rijthoven, locul 205 ATP, a produs surpriza si a castigat duminica turneul de la 's-Hertogenbosch, invingandu-l in finala pe numarul 2 mondial, Daniil Medvedev, scor 6-4, 6-1. Este primul trofeu obtinut de olandezul de 25 de ani. La feminin, Ekaterina Alexandrova, numarul 30 mondial,…