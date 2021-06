RAJA: Se intrerupe furnizarea apei in cartierul Poarta 6 din Constanta Avarie RAJA pe strada Zefirului din municipiul Constanta.RAJA S.A. Constanta va sista furnizarea apei potabile miercuri ndash; 23 iunie 2021, in intervalul orar 08.00 ndash; 22.00, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de distributie apa, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Zefirului din municipiul Constanta.Vor fi afectati de lipsa apei consumatorii din cartierul Poarta 6 si cei arondati punctelor termice 185, 186 si 187.Ne cerem scuze pentru neplacerile creat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se opreste apa astazi, in cartierul Coiciu din municipiul Constanta, in intervalul orar 08.30 14.00. In vederea executarii lucrarilor de inlocuire a unui tronson din conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersectia strazilor Biruintei cu Fulgerului din mun. Constanta, RAJA S.A…

- Avarie RAJA in orasul Ovidiu, judetul Constanta. Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada E din orasul Ovidiu, RAJA S.A. intrerupe furnizarea apei potabile, astazi 25 mai 2021, catre consumatorii din cartierul de vile,…

- Se intrerupe furnizarea apei potabile astazi, 25 mai, in intervalul orar 08.30 12.00.Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de pe bulevardul Aurel Vlaicu Siloz Traian din municipiul Constanta, RAJA S.A. a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei…

- RAJA SA va intrerupe furnizarea apei, joi ndash; 20 mai 2021, in intervalul orar 08.00 ndash; 19.00 in localitatea Tuzla, judetul Constanta.In vederea executarii lucrarilor de reabilitare a conductei de distributie apa potabila, din localitatea Tuzla, judetul Constanta, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea…

- Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta magistrala de alimentare cu apa, cu diametrul de 800 mm, de pe bulevardul Tomis nr. 363 din municipiul Constanta, RAJA S.A. a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi 13 mai 2021 in intervalul orar 16.50 ndash; 22.00.In acest timp sunt…

- In intervalul orar 09.00 ndash; 17.00, se va sista furnizarea apei catre toti consumatorii din localitatea Cumpana. RAJA SA va executa joi ndash; 22 aprilie 2021 lucrari de deviere a unui tronson din conducta de distributie apa potabila, cu diametrul de 280 mm, din localitatea Cumpana, judetul Constanta,…

- RAJA S.A. Constanța va sista furnizarea apei potabile joi – 08 aprilie 2021, in intervalul orar 09.00 – 17.00, pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la intersecția strazilor Ion Rațiu cu Pescarilor. Vor fi afectați de lipsa…

- Se executa lucrarile de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la intersectia strazilor Ion Ratiu cu Pescarilor. RAJA SA Constanta va sista furnizarea apei potabile joi, 8 aprilie 2021, in intervalul orar 9.00 17.00, pentru executarea lucrarilor de remediere…