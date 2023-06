RAJA anunta: Se opreste apa in Costinesti si Schitu! Iata in ce perioada La nivelul Complexului de Inmagazinare Pompare Costinesti se vor executa lucrari de racordare a noilor conducte de alimentare cu apa la rezervoarele de inmagazinare aferente acestuia. Pentru realizarea acestor operatiuni, se va intrerupe furnizarea apei de marti 06 iunie 2023, ora 22:00, pana miercuri ndash; 07 iunie 2023, ora 06:00. In acest timp vor fi afectati de lipsa apei consumatorii din localitatile Costinesti si Schitu.Citeste si: Lucrari RAJA. Se opreste apa in localitatea Castelu si in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

