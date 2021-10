Stiri pe aceeasi tema

- Miza revizuiri ar fi eliminarea interdicției de a candida și a fi ales. De altfel, liderul PSD a declarat, in urma cu aproape o luna, in exclusivitate la Realitatea Plus, ca discuta cu avocatul sau posibilitatea unei actiuni in instanta."Unii spun ca eu nu am voie sa ocup vreo functie intr-un partid.…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, s-a inscris in Alianța Pentru Patrie și va coordona organizația din Sectorul 1 al Capitalei. „Eu cred ca Liviu Pop a fost un excelent ministru! De astazi s-a alaturat echipei APP și va coordona organizația sectorului 1! Bine ai venit, Liviu! Te asteapta…

- Partidul lui Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, construit la Alba cu foști membri PSD. Rectorul Daniel Breaz ar fi liderul Noul partid a lui Liviu Dragnea, Alianța Pentru Patrie, se contureaza la nivelul județului Alba, in jurul rectorului Universitații ”1 Decembrie 1918”, Daniel Breaz, a declarat…

- Codrin Ștefanescu pune ștampila pe liderii politici de prima linie, intr-o postare pe facebook. “Sunt complici, ca sa știți asta! Adica Iohannis, Cițu, Barna, Cioloș și Ciolacu! Toți intr-o echipa, toți pe blat, toți controlați de catre sistem! Nepasatori și imuni la suferintele romanilor, lipsiți de…

- Un cititor G4Media.ro a demonstrat cum Alianta pentru Patrie, partidul anuntat de Liviu Dragnea, transforma simplele vizualizari de pe site-ul partidului in adeziuni si le raporteaza in mod eronat drept inscrieri in Alianta pentru Patrie. Cititorul a rulat un script care a generat 50.000 de vizualizari,…

- Fostul șef PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica seara, la Realitatea Plus, inființarea unui nou partid, la inițiativa lui Codrin Ștefanescu, pe care l-a caracterizat drept ”un om de mare caracter”, care l-a ajutat foarte mult cand a fost inchis in Penitenciarul Rahova. Dragnea a spus ca partidul…

- Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus ca sustine partidul Alianța pentru Patrie, formațiunea inființata la inițiativa lui Codrin Ștefanescu. Dragnea a precizat ca aceasta formatiune politica nu va fi nationalista, iar principalul obiectiv…