Stiri pe aceeasi tema

- Peste 78 de milioane de tone de recipiente din plastic se produc anual la nivel mondial, insa doar o mica parte dintre acestea se recicleaza, scrie BBC Mundo.Deseuri din plastic se gasesc in toate colturile Planetei, de la indepartata Antarctida pana in adancurile oceanelor.

- Peste 127.000 de persoane au fost evacuate din provincia Guangdong, sudul Chinei, din cauza ploilor puternice, au anuntat sambata autoritatile chineze, transmite Reuters. Ploile puternice au afectat peste 1,2 milioane de persoane din 27 de regiuni din estul provinciei Guangdong. Doi oameni au murit…

- Valul de caldura care afecteaza in ultimele zile o mare parte a Chinei, cu temperaturi de pana la 40 de grade agravate de umiditatea puternica, a provocat moartea in nord-estul tarii a milioane de castraveti de mare, o specialitate marina la mare pret in aceasta tara asiatica, relateaza EFE. Potrivit…

- Europa a inceput ofensiva impotriva deșeurilor, in special a celor din plastic. Prima strategie la nivel european privind materialele plastice a fost elaborata la inceputul anului. Romania, printr-o lege recent promulgata, s-a aliniat legislației europene.

- Doua milioane de vehicule din Romania, de la mașini mici la camioane și autoutilitare, sunt in afara legii, iar multe dintre ele produc accidente cu daune considerabile. Exista, totuși, o metoda prin care cei care au suferit dauna iși pot recupera banii, cel puțin parțial.

- Peste 20 de ani, India va deveni o superputere economica depașind China profitand de un atu extrem de important: populația mult mai tanara. Este concluzia la care au ajuns experții faimoasei firme de audit Deloitte LLP. Astfel, in vreme ce populația peste 65 de ani din intreaga Asie va urca de la 365…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba a centralizat valoarea pagubelor inregistrate in urma inundatiilor din luna iunie, in judet. Acestea au fost estimate la valoarea de aproape 14 milioane lei, suma necesara pentru repararea obiectivelor calamitate – drumuri, poduri, strazi – cu…

- Petrescu a dat peste o “mina de aur” la Guizhou Hengfeng. Chinezii i-au facut prima data o oferta de 3 milioane de euro anual, apoi au dublat salariul, pentru ca bonusurile oferite in cazul in care salveaza echipa sa-i aduca in total un venit de 15 milioane de euro. “Va ajunge sa castige aproape…